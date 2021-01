Już 1 lutego Enea może zgasić ponad 3 tysiące lamp na bydgoskich osiedlach

Enea Oświetlenie ostrzega bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe, że ulice na ich terenach, mogą pogrążyć się w ciemnościach. Problem dotyczy ok. 120 tys. mieszkańców. Miasto i spółdzielnie mają czas na podjęcie jakiejkolwiek decyzji do 31 stycznia. Na razie nikt nie podpisał umowy ze spółką.

Firma Enea przysłała do mediów taki komunikat:„Informujemy, że z końcem grudnia 2020 r. wygasła umowa Enei Oświetlenie z Miastem Bydgoszcz, która dotyczyła usługi oświetlenia ulic w granicach administracyjnych m. Bydgoszczy definiowanych przez Miasto Bydgoszcz jako oświetlenie terenów zarządzanych przez innych zarządców niż Prezydent Bydgoszczy. Od tego czasu spółka nie otrzymuje wynagrodzenia za utrzymanie oświetlenia. W głównej mierze dotyczy to ulic na terenie bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych. Jest to obszar miasta oświetlany przez ponad 3 tys. punktów świetlnych należących do Enei Oświetlenie.Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Bydgoszczy i pragnąc zapewnić ciągłość świadczenia usługi oświetleniowej, także w roku 2021, Enea Oświetlenie jeszcze w 2020 r. spotkała się z przedstawicielami pięciu największych bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych. Spółka przedstawiła ofertę usługi oświetleniowej i zaproponowała każdej ze spółdzielni zawarcie odrębnej umowy na takich samych warunkach, jakie wynegocjowało w 2020 r. Miasto Bydgoszcz.W grudniu 2020 r. bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe poinformowały spółkę, że do czasuzakończenia ich rozmów z Prezydentem Bydgoszczy dotyczących oświetlania terenówspółdzielni, nie podpiszą z Eneą Oświetlenie umów na utrzymanie oświetlenia, skutkujących ponoszeniem przez spółdzielnie kosztów utrzymania oświetlenia.W zaistniałej sytuacji, mając na względzie dobro mieszkańców, Enea Oświetlenie świadomie nie podjęła decyzji o wyłączeniu oświetlenia z dniem 1 stycznia tego roku i zwróciła się niezwłocznie do Prezydenta Bydgoszczy, z propozycją ponownego objęcia przez Miasto umową oświetlenia ulic znajdujących się na terenach bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych. Propozycja spółki nie została przyjęta.Enea Oświetlenie jest gotowa do zawarcia umowy i do kontynuowania na całym obszarzeBydgoszczy świadczenia usług oświetleniowych. Jeżeli jednak do 31 stycznia 2021 r. nie pojawi się partner zainteresowany zapewnieniem oświetlenia, spółka, ograniczając ponoszenie nieuzasadnionych kosztów, zmuszona będzie z dniem 1 lutego tego roku rozpocząć proces wygaszania ponad trzech tysięcy punktów świetlnych oświetlających ulice znajdujące się na terenach bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych".Na ten temat pisaliśmy: TUTAJ