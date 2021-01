Drugie ognisko ptasiej grypy w regionie. Tym razem w powiecie inowrocławskim

Ognisko choroby dotyczy ok. 30 tys. ptaków. Fot. Pixabay.com

Służby weterynaryjne stwierdziły w hodowli indyków na terenie powiatu

inowrocławskiego ognisko ptasiej grypy. Ognisko choroby dotyczy ok. 30 tys. ptaków.

- To już drugie ognisko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ptasia grypa w hodowli indyków w powiecie inowrocławskim została stwierdzona w środę. Od pierwszych chwil pracuje sztab kryzysowy, który powołałem w urzędzie wojewódzkim. Działają służby weterynaryjne - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.Już wczoraj wydane zostało rozporządzenie, zgodnie z którym obszar w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za obszar zapowietrzony. Natomiast teren w promieniu 10 km to obszar zagrożony ptasią grypą.Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie wskazanych środków bezpieczeństwa biologicznego.