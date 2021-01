Kłopoty z komunikacją w regionie. Jak minister z marszałkiem o kolei nie porozmawiali

Marszałek Piotr Całbecki odpowiada ministrowi Andrzejowi Adamczykowi w sprawie kryzysu komunikacyjnego w regionie.

Chodzi o redukcję części połączeń kolejowych. Szef resortu infrastruktury na spotkaniu w Bydgoszczy skrytykował decyzje zarządu województwa dotyczące siatki połączeń na Kujawach i Pomorzu. Piotr Całbecki informuje, że chętnie zapozna się z propozycjami ministra.– Marszałek Piotr Całbecki jest głuchy na apele dotyczące zwiększenia liczby połączeń kolejowych w regionie – mówił podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim minister Andrzej Adamczyk.– Jest niezmiernie ważne, aby z wykluczeniem komunikacyjnym każdy starał się walczyć w sposób odpowiedzialny, ale przede wszystkim z absolutną determinacją i na pewno do takich ludzi nie należy niestety pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego – dodał Andrzej Adamczyk.Szef resortu infrastruktury zadeklarował gotowość współpracy, która pozwoli rozszerzyć ofertę dla pasażerów na Kujawach i Pomorzu.Marszałek Piotr Całbecki w nadesłanej do mediów odpowiedzi napisał: „szkoda, że jeśli Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury był tak blisko i odwiedzał nasz region nie poinformował mnie o tym. Chętnie wyjaśniłbym na czym polega problem. Chętnie też zapoznam się z jego propozycjami. Tym bardziej że nasze cele są dokładnie takie same.