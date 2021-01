Dworzec w Laskowicach do remontu! W przyszłości ma tętnić życiem

Blisko 170-letni dworzec kolejowy w Laskowicach Pomorskich koło Świecia zostanie zmodernizowany. Obiecał to minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który odwiedzał w środę nasz region.

– Przejścia podziemne już istniejące, nie odpowiadające normom, budowane w XIX w. czy stare perony, zostaną przebudowane, zmodernizowane, będą bardzo nowoczesne. Dworzec będzie wpisany do programu inwestycji dworcowych, który jest przygotowywany. Ten dworzec będzie tętnił życiem, namawiamy wójta by gmina weszła we współpracę z PKP pod kątem wykorzystania powierzchni w budynku dworcowym, tak jak dzieje się to w wielu innych regionach – powiedział minister Andrzej Adamczyk.Wcześniej minister odwiedził Bydgoszcz, gdzie poinformował, że jeszcze w pierwszym kwartale tego roku zostanie ogłoszony przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń.