W swoim domu jednak nie wszystko wolno. Akt oskarżenia przeciwko właścicielce kamienicy

Właścicielka kamienicy w centrum Golubia-Dobrzynia stanie przed sądem. Grażyna Ł. odcięła lokatorkom prąd i gaz oraz naliczyła wysokie opłaty.

- Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która w istotny sposób utrudnia lokatorom korzystanie z zajmowanych przez nich lokali. W czerwcu 2020 roku oskarżona wypowiedziała 11 rodzinom umowy najmu. Z uwagi na to, że lokatorzy w dalszym ciągu przebywali w tej kamienicy, wezwała ich do zapłaty 1200 zł za każdy dzień korzystania z lokali. Okres odcinania wody i prądu oraz zabijania deskami drzwi do kamienicy to czas od września do listopada 2020 roku. Oskarżona nie przyznała się do zarzucanego jej czynu, jednak w trakcie czynności potwierdziła, że celem jej zachowania była chęć, żeby lokatorzy opuścili mieszkania - powiedział Bartosz Wieczorek, Prokurator Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu.Oskarżonej grozi do 3 lat więzienia. W dniu skierowania do sąd aktu oskarżenia, w kamienicy mieszkała jedna osoba.