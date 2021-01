40 procent nauczycieli nie chce zrobić testu na obecność koronawirusa

- Decyzja o powrocie najmłodszych uczniów do szkół została podjęta w sposób przemyślany i rozważny, w konsultacji z Radą Medyczną i lekarzami - mówiła w Rozmowie Dnia w PR PiK, poseł Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości.

Na antenie PR PiK komentowała także fakt, że aż 40 procent nauczycieli nie chce wziąć udziału w przesiewowych testach na koronawirusa przed powrotem do pracy.- Przyznam że jestem trochę zdumiona, a wiemy doskonale, że koronawirus przebiega także bezobjawowo, a zatem należy wziąć pod uwagę też bezpieczeństwo, głównie innych - mówiła poseł Joanna Borowiak w Rozmowie Dnia Polskiego RadiaPiK.W poniedziałek, 18 stycznia, do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie klas 1-3. 11 stycznia rozpoczęły się przesiewowe testy dla nauczycieli. Badanie jest dobrowolne, aż 40 procent nauczycieli nie chce zrobić testu na koronawirusa.W następnym etapie do nauki stacjonarnej mają wrócić uczniowie, którzy w tym roku będą zdawać egzaminy.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ