Bez rejonizacji, przez infolinię - tak można się zarejestrować na szczepienie

Od piątku 15 stycznia, seniorzy w wieku 80 plus mogą się zapisywać na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Jest na to kilka sposobów - nie tylko osobista rejestracja w swojej przychodni. 25 stycznia zaczną się zapisy dla grupy wiekowej 70 plus.

- Rejestrować można się na kilka sposobów, nie tylko poprzez internetowe konto pacjenta - mówi Barbara Nawrocka z bydgoskiego NFZ-u.- Pewnie najłatwiej będzie nam się zgłosić do naszego lekarza z POZ - u, do naszej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i tam zarejestrować się, można też zadzwonić. Przypominam, że nie ma obowiązku rejonizacji, państwo możecie wybrać sobie dowolny punkt szczepień. Jest też kolejny numer, pod którym można uzyskać informacje, a od 15 stycznia będzie się można też tam zarejestrować - to jest numer bezpłatnej, czynnej całodobowo i przez 7 dni w tygodniu infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi. To numer 989.O to czy planują się zaszczepić, zapytaliśmy bydgoskich seniorów:- Zaszczepię się na pewno, bo chcę być zdrowy...- Obawy? Ja w takie cuda nie wierzę. Myślę, że naukowcy to robili...- Planujemy, ale nie wiemy jak. Mamy się dostać do naszego lekarza, a w ogóle nie ma możliwości się do niego dostać. Wszystko się mówi w radiu, w telewizji, tylko rzeczywistość jest inna...- Na dzień dzisiejszy nie jestem dokładnie pewna, ale raczej chyba tak. To lekarz musi zdecydować, czy można, czy nie. Na tę chwilę jeszcze się zastanawiamy...- Tak. Tak. Trzeba być ostrożnym. Staramy się, żeby to wszystko było tak, jak trzeba...W kujawsko-pomorskim znajdują się 294 punkty szczepień. Ich szczegółowa mapa dostępna jest na stronie internetowej Gdzie się zaszczepić? A szczepienia mają się zacząć 25 stycznia.Gminy mają przygotować dodatkowe numery telefonu dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dojechać do punktu szczepień i potrzebują transportu, bądź wizyty zespołu szczepiącego u siebie w domu.