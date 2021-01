W Inowrocławiu tablica z nowym patronem ulicy, a pod nią kolejna tablica

Na inowrocławskim osiedlu Rąbin pojawiła się tablica z nową nazwą ulicy. Przypomnijmy, wojewoda kujawsko-pomorski zarządzaniem zastępczym na nowego patrona ulicy, dotychczas, Iwana Alejnika wskazał Tadeusza Chęsego, tłumacząc to tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Na decyzje wojewody miasto złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.– Zmiana tabliczki z nazwą ulicy nie oznacza zakończenia sprawy. Prezydent postanowił dołożyć pod nazwą ulicy jeszcze jedną tablicę informującą o zaistniałej sytuacji. W tej chwili czekamy na rozpatrzenie tej skargi przez sąd. Tabliczka z dotychczasową nazwą zostanie przechowana do ponownego zawieszenia. Alejnik został pozytywnie zweryfikowany jako patron ulicy w 1992 roku przez wybranych w sposób w pełni demokratyczny inowrocławskich radnych i tej zasady bronią również obecne władze samorządowe – powiedziała Adriana Herrmann, rzecznik prezydenta Inowrocławia.O zaskarżeniu decyzji wojewody i skierowaniu skargi do sądu administracyjnego radni zdecydowali 9 grudnia na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.