Jak doszło do wypadku trzech samochodów na autostradzie A1? [zdjęcia]

Kierujący oplem uderzył w bariery na autostradzie, a później dwa kolejne pojazdy uderzyły w jego auto. Policjanci zajmują się wyjaśnianiem dokładnych okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na autostradzie A-1 w powiecie włocławskim.

W wyniku zdarzenia z udziałem trzech pojazdów, dwie osoby trafiły do szpitala. W Poniedziałek (11.01.2021) około godziny 6:30 na autostradzie, na wysokości miejscowości Dziankowo (gm. Lubień Kujawski) doszło do wypadku drogowego z udziałem trzech pojazdów w kierunku Łodzi.Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 29-latek jadąc autostradą w kierunku Łodzi, nie dostosował prędkości do warunków na drodze i stracił panowanie nad autem. Kierowany przez niego opel zjechał na prawe pobocze uderzając w bariery ochronne, co spowodowało, że powrócił na drogę zatrzymując się na pasach ruchu.Po chwili kolejne dwa pojazdy marki Dacia i Mercedes nie mając możliwości uniknięcia zderzenia uderzyły w opla. Kierowca i pasażerka z dacii zostali przewiezieni do szpitala. Natomiast pozostali dwaj kierowcy nie odnieśli poważnych obrażeń. Badanie trzeźwości wszystkich uczestników zdarzenia wykazało, że byli oni trzeźwi. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.