Praktyczne egzaminy zawodowe. Zdają je właśnie uczniowie i...dyrektorzy

17 019 uczniów z naszego regionu przystępuje od dzisiaj (11.01.) do praktycznych egzaminów zawodowych. Ich zorganizowanie w czasie pandemii, okazało się szczególnym sprawdzianem dla...dyrektorów placówek.

- To dyrektorzy decydowali, czy ich uczniowie zaliczą egzamin w styczniu, czy dopiero za pół roku, ale na tę druga opcję zdecydowało się zaledwie ok. 1 procenta placówek - mówi Iwona Andrzejewska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.Oczywiście egzaminy odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, w odpowiednich odległościach, z odpowiednią liczbą sal w szkołach.Egzaminy potrwają do połowy lutego. Uczniowie, którzy nie przystąpią do nich teraz, będą musieli to zrobić w czerwcu.