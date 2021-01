Policja pozbywa się niepotrzebnego lub zużytego sprzętu. Do kupienia są m.in. frezarki, tokarki i dźwigniki samochodowe.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłosiła przetarg. Sprzęt, który można kupić do tej pory był użytkowany w policyjnych warsztatach samochodowych. Oferta zawiera prawie 30 pozycji. Jednym z najstarszych sprzętow do kupienia jest frezarka z 1949 roku. Cena wywoławcza 1968 zł. Na prawie 21,5 tys. wyceniono z kolei frezarkę rocznik 1990. Ale kupić można także stół do naprawy i badania pompy wtryskowej oraz dymomierz do pomiaru spalin.Oferty można składać do 26 stycznia. Od 18 do 21 stycznia w policyjnych garażach przy Iławskiej w Bydgoszczy zainteresowani będą mogli oglądać wystawiony na sprzedaż sprzęt. W związku z pandemią trzeba się będzie wcześniej umówić.