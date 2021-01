Konsultacje w sprawie utwardzenia kolejnych gruntówek w Bydgoszczy

Trwają przygotowania się do budowy kolejnych ulic: Koguciej, Sowiej i Strusiej na Osowej Górze oraz Pszczelnej na Miedzyniu-Prądach. Przygotowane koncepcje będą mogli od 11 stycznia do 2 lutego ocenić mieszkańcy. Po ich uzgodnieniu jeszcze w tym roku zlecone zostaną prace projektowo-budowlane.

W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje. Teraz poddane zostaną konsultacjom społecznym. Chodzi o to by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.Konsultacje odbędą się w terminie od 11 stycznia do 2 lutego br. Będą miały zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice) lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo w poniedziałek 26 stycznia o godzinie 17 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.Ulica Sowia, na odcinku ponad 200 metrów, została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej.Ulica Kogucia została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Oprócz podstawowego przebiegu utwardzane będą też sięgacze w kierunku posesji nr 6a, 6b, 6c, 6d i 8 oraz nr 4, 4a. Koncepcja przygotowana przez drogowców zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Na odcinku między skrzyżowaniem ulicy Koguciej z ulicą Biedronkową i ulicą Gawronią zaprojektowano miejsca parkingowe na zatokach z nawierzchni ażurowej. Dla podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie z ulicą Biedronkową zaprojektowano jako wyniesione. Łączna długość projektowanego układu ulicy Koguciej wynosi ok. 215 m.Ulicę Pszczelną również zaprojektowano jako pieszojezdnię z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Miejsca postojowe wykonane będą z płyt betonowych ażurowych. Istniejący chodnik oraz zatoki postojowe przy posesji nr 175a oraz 30 zostaną bez zmian. Skrzyżowanie z ul. Miodową oraz z planowanym łącznikiem do ronda u zbiegu Nakielskiej i Bronikowskiego zostanie wyniesione. Cała ulica Pszczelna ma długość około 400 metrów.Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:– gęstość zaludnienia– ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)– wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu