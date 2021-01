Są zarzuty zabójstwa i nieudzielenia pomocy po śmierci 19 - latka

Policjanci z Włocławka i Bydgoszczy doprowadzili do prokuratury dwóch mężczyzn związanych ze śmiercią 19 - latka, którego ciało odnaleziono w lesie w gminie Brześć Kujawski, w środę (06.01.). 29 - latek jest podejrzany o zabójstwo, 23 - latek o nieudzielenie pomocy rannemu.

Cała sprawa rozpoczęła się w środę (06.01.2021), gdy policjanci z Włocławka zostali powiadomieni o znalezieniu zwłok mężczyzny w kompleksie leśnym w pobliżu miejscowości Marianki (gm. Brześć Kujawski).Kryminalni z włocławskiej komendy, wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, pracując nad wyjaśnieniem sprawy wytypowali i zatrzymali w czwartek (07.01.2021) do wyjaśnienia sześciu włocławian. Mężczyźni w wieku od 23 do 29 lat trafili do policyjnego aresztu.W piątek (08.01.2021) krąg podejrzanych zawęził się. Policjanci na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalili, że dwóch z zatrzymanych w wieku 23 i 29 lat może mieć związek ze śmiercią 19-letniego mieszkańca Włocławka. Obaj zostali doprowadzeni do prokuratury.W prokuraturze starszy z nich usłyszał zarzut zabójstwa poprzez zadanie ciosu nożem w udo i pozostawienie rannego bez udzielenia pomocy, natomiast młodszy odpowie za pozostawienie rannego bez pomocy w kompleksie leśnym. Za zabójstwo 29-latkowi może grozić kara do 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Natomiast 23-latkowi za nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.Dzisiaj (09.01.2021) na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt. Najbliższe 3 miesiące włocławianie spędzą za kratkami.