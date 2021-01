Brodnica. Oszust matrymonialny wyłudził pieniądze od zakochanej w nim kobiety

Do brodnickiej komendy zgłosiła się 67-letnia kobieta. Zgłosiła, że została oszukana przez mężczyznę, który na popularnym portalu podawał się za marynarza pochodzącego z Hamburga. Od słowa, do słowa, i zakochana kobieta przelała na konto mężczyzny mnóstwo pieniędzy...

Mężczyzna przekonał nieświadomą jego niecnych celów kobietę, do swoich matrymonialnych planów. Powiedział, że przesłał pokrzywdzonej przesyłkę z zawartością 450 tys. funtów brytyjskich oraz drogocenną biżuterię, za którą pokrzywdzona miała uiścić opłatę. 67-letnia kobieta zapłaciła za rzekomą paczką ponad... 100 tys. złotych - w kilku transzach. Później mężczyzna zerwał kontakt z pokrzywdzoną...Schemat działania oszustów, którzy rozkochują samotne starsze osoby jest zawsze podobny. Nieświadoma ofiara spotyka swoją „miłość” na portalach społecznościowych, profilach randkowych. Sprawca otacza swoją ofiarę czułością, romantyzmem, wrażliwością. Jak się później okazuje, wymyśla różne kłamstwa, aby pozyskać pieniądze od zakochanej osoby, po czym znika.Popularną metodą wyłudzenia pieniędzy wśród przestępców stało się oszustwo na tak zwanego „marynarza, amerykańskiego żołnierza, czy też lekarza na misji”. Oszuści wyszukują na znanych portalach społecznościowych czy randkowych samotne osoby, po czym nawiązują z nimi kontakt.Poprzez pisanie za pomocą internetowego tłumacza podają się za amerykańskiego żołnierza, czy też marynarza, próbują rozkochać w sobie zupełnie nieświadome podstępu samotne osoby. Wymyślają historie, które rzekomo im się przytrafiły, zdobywają zaufanie drugiej strony, po czym proszą o pomoc. Gdy ofiara oszustwa prześle pieniądze na konto przestępcy, już po chwili zostaje bez ukochanego i bez pieniędzy.Oszuści najczęściej posiadają wiele fałszywych profili na portalach społecznościowych czy randkowych. Zamieszczają fałszywe zdjęcia profilowe, zdjęcia domów i informacje o sobie. Wszystko, by uśpić czujność swojej ofiary. Warto pamiętać, że sprawcy tych przestępstw wymyślają coraz to nowsze sposoby wyłudzenia pieniędzy.W podobnych sytuacjach, aby nie stać się jedną z ofiar oszustów matrymonialnych należy zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy, aby nie ulegać chwilowemu zauroczeniu, nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom.Przypominamy, że o wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast poinformować Policję, korzystając z numeru alarmowego 112.