Termomodernizacja, kolejne piętro, pokoje hostelowe. ZOL w starym szpitalu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z oddziałami opieki długoterminowej i psychiatrycznej ma powstać w tzw. starym szpitalu w Strzelnie. Remont rozpocznie się w połowie roku.

Remont i rozbudowa budynku potrwają niecałe dwa lata. - Będzie to obiekt naprawdę na miarę XXI wieku. Planujemy termomodernizację, będzie także nadbudowane piętro, w którym znajdą się pokoje hostelowe - mówi wicestarosta mogileński Marian Mikołajczak. - Chodzi o to, że rodzina która przyjedzie w odwiedziny do pacjentów, będzie mogła tam się zatrzymać, nawet przenocować. Jest zapotrzebowanie na tego typu obiekty. Powstaje wiele komercyjnych, ale nie wszystkich jest na nie stać.- Do końca 2022 roku powinien tam działać zakład opiekuńczo-leczniczy dedykowany pacjentom z różną strukturą problemów zdrowotnych. Chcielibyśmy przyjmować w części pacjentów do dializ, którzy przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych, ale też takich z problemami psychiatrycznym – mówi Ewa Bonk-Woźniakiewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.Na remont przeznaczone zostanie 13,5 mln zł. Wykonawca inwestycji wyłoniony zostanie na początku lutego.