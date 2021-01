Zbudują nowe ulice, skatepark i tor dla rowerzystów. Trzy oferty w przetargu

Trzy firmy są zainteresowane kompleksową rewitalizacją uliczek i terenów zielonych w bydgoskim Starym Fordonie. Otwarto oferty w przetargu.

Chodzi o rewitalizację odcinka pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły. To jeden z najważniejszych elementów odbudowy tej części miasta. Projekt zakłada budowę i przebudowę ulicy Promenada, Filomatów, Zakładowej, Nad Wisłą, Frycza Modrzewskiego, a także odcinka ul. Kapeluszników i Rybaki. Na nawierzchniach tych ulic pojawią się kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Ulice mają się stać estetyczne, a zbudowany w okolicy skatepark, plac zabaw, tor dla rowerzystów, boisko do siatkówki plażowej czy ścianki wspinaczkowe mają zachęcać do rekreacji. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem unijnych pieniędzy.Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na tę inwestycję ponad 22 mln złotych. Firmy, które zgłosiły się do przetargu oszacowały wartość zadania na kwotę od ponad 21,5 mln do ponad 28 mln zł. Teraz drogowcy przeanalizują złożone oferty i wybiorą najkorzystniejszą, a następnie podpiszą umowę z wykonawcą. Plac budowy ma zostać przekazany wczesną wiosną. Prace potrwają około 2 lat.W Starym Fordonie w ramach rewitalizacji przebudowano już m.in. rynek, trwa budowa umocnionego nabrzeża oraz remonty siedmiu kamienic. Wiele zadań w tej części miasta, jest co roku realizowanych również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.