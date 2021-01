Ptasia grypa pod Grudziądzem! Likwidacja 11 tys. indyków i zakaz handlu drobiem [wideo]

Służby weterynaryjne po raz pierwszy od kilku lat stwierdziły wystąpienie ptasiej grypy w województwie kujawsko-pomorskim. W gospodarstwie w powiecie grudziądzkim została zlikwidowana hodowla 11 tys. indyków. Teren o powierzchni około 3 km od miejsca wykrycia zarazy obłożony jest restrykcjami.

Ognisko ptasiej grypy wystąpiło w gminie Świecie nad Osą. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz powołał w tej sprawie sztab kryzysowy w Urzędzie Wojewódzkim. - Likwidowanych jest ok. 200 ton ptaków. Służby weterynaryjne cały czas też działają. Ostatni raz ptasia grypa w stadzie hodowlanym w naszym województwie została stwierdzona w 2017 r. Od tego czasu na fermach w Kujawsko-Pomorskiem nie było przypadków tej choroby - mówi.W piątek (08.01.) rano wojewoda podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym teren ok. 3 km wokół miejsca stwierdzenia choroby określono jako zapowietrzony. Obszar w pobliżu ok. 10 km został uznany jako zagrożony ptasią grypą. Obejmuje on część powiatów grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego. W Jabłonowie Pomorskim wprowadzono zakaz handlu drobiem na targowiskach.- Zostało już wprowadzone odpowiednie oznakowanie, którym informujemy naszych mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie miasta i gminy, o zagrożeniu. Na targowiskach, które odbywają się dwa razy w tygodniu na terenie miasta Jabłonowo Pomorskie, jest absolutny zakaz handlu jajkami oraz drobiem, zakazy dotyczą także hodowców gołębi. Za obszar zagrożony zjadliwą ptasią grypą uznano część terenu miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego, w skład którego wchodzą miejscowości: Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo - Zamek, Szczepanki oraz miasto Jabłonowo Pomorskie - mówił Przemysław Górski, burmistrz miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie.Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego takich jak np. maty dezynfekujące.