Prokurator: konkubent znęcał się i zamordował trzylatka, matka nie reagowała

Zakończyło się śledztwo w sprawie śmierci 3-letniego Nikodema z Włocławka. Konkubent matki odpowie przed sądem za zabójstwo. Matkę chłopca oskarżono o pomocnictwo.

Ta sprawa wstrząsnęła mieszkańcami Włocławka. Do tragedii doszło w lipcu 2019 roku. Policja została powiadomiona przez lekarza o śmierci chłopca w mieszkaniu przy ul. Chopina. 3-latek miał na ciele liczne obrażenia. Śledczy ustalili, że 24-letni konkubent matki znęcał się nad chłopcem psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem.Wyniki śledztwa są przerażające: mężczyzna bił chłopca deską kuchenną, trzymał za nogi głową w dół, rzucał z wysokości na łóżko, zmuszał do stania w miejscu z rękami do góry i oklejał taśmą, by go unieruchomić. W końcu Paweł K. doprowadził do śmierci chłopca, umieszczając go nieprzytomnego w wannie wypełnionej wodą, co doprowadziło do zachłyśnięcia i gwałtownego uduszenia. Jak wskazuje w akcie oskarżenia prokurator - mężczyzna zrobił to umyślnie.29-letnią matkę chłopca - Agnieszkę Sz. - oskarżono o pomocnictwo. Prokurator uznał, że poprzez zaniechanie działania i niepodejmowanie żadnych reakcji chroniących dziecko - ułatwiła konkubentowi przestępstwo. Oskarżeni od półtora roku przebywają w areszcie.