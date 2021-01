Dr Paweł Rajewski: Szczepienia to jedyna metoda na powrót do normalności [ROZMOWA]

Czwartkowe dane przyniosły informację o 12 054 zakażonych w Polsce, w tym 1078 na Pomorzu i Kujawach. Ostatniej doby wykonano 46 757 testów, w tym 8437 testów antygenowych. Zmarło 186 osób.

Magda Jasińska: Trwa zerowy etap szczepień przeciwko COVID-19. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Bydgoszczy chwali się tym, że wszyscy lekarze zostali zaszczepieni. Jest powód do chwały.

Jak oświecić lekarzy, ludzi związanych z ochroną zdrowia i dzięki temu jak w ogóle zachęcić Polaków do szczepień?

Należałoby chyba trochę przyspieszyć ten proces szczepień, bo skoro mamy w tej chwili dziewiąty dzień szczepień i trochę ponad 160 tysięcy osób zaszczepionych w skali kraju, to trochę mało.

Trochę będzie inaczej w przypadku amerykańskiej firmy Moderna, bo ta szczepionka chyba dłużej będzie mogła być wykorzystywana.

W tej pierwszej fazie, czyli już po zaszczepieniu przedstawicieli ochrony zdrowia będziemy mieć szczepionych seniorów 70 plus?

A potem?

Kto Pana zdaniem powinien się zgłaszać po 15 stycznia i rejestrować swoją gotowość do szczepienia? Każdy?

Czy nadchodzi już trzecia fala zakażeń, bo tak by to wyglądało patrząc na nie tylko Europę.

A wahania w liczbie zachorowań są normalne?

Czy Pana zdaniem dzieci z klas 1 - 3 po 17 stycznia wrócą do szkół?

Po dziewięciu dniach szczepień osób z tzw. grupy „0” zaszczepiono ponad 160 tys. medyków i personelu opieki zdrowotnej. Czy to dużo, czy mało? Jak zachęcić większą grupę do szczepień? Czy w Polsce zaczyna się już trzecia fala zakażeń? Czy będzie groźniejsza od drugiej?Kto powinien zgłaszać chęć zaszczepienia po 15 stycznia. O tym w rozmowie z dr. Pawłem Rajewskim - konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych.dr Paweł Rajewski: Powód do chwały byłby jeśli wszyscy lekarze w Polsce i cała ochrona zdrowia byli już zaszczepieni w etapie „0”. Tymczasem jak widzimy statystyki to tak nie jest we wszystkich ośrodkach. My oczywiście jako szpital zakaźny i większość z nas jest specjalistami w dziedzinie chorób zakaźnych, jesteśmy świadomi jak ważne są szczepienia i ile wprowadzenie szczepień ochronnych wniosło do medycyny, ile istnień ludzkich zostało uratowanych przez szczepienia ochronne. Stąd nasza świadomość powoduje to, że wszyscy jak najbardziej entuzjastycznie się szczepią i praktycznie wśród kadry lekarskiej blisko 100 proc. zostało u nas już zaszczepionych, a dwie osoby, które jeszcze czekają są odroczone z powodu niedawno zakończonej izolacji z powodu zakażenia i jak najbardziej będą szczepione w późniejszym terminie.Dla mnie to w ogóle jest niezrozumiałe, dlaczego przede wszystkim lekarze jeszcze się nie zaszczepili, przynajmniej w większym odsetku. Mam nadzieję, że jest to spowodowane tym, że część kończy kwarantanny, część izolacje, część ma jeszcze wykrywalne przeciwciała po przechorowaniu, a rzeczywiście po przechorowaniu SARS-CoV-2 - jako ozdrowieniec - możemy prolongować zaszczepienie do trzech miesięcy od przechorowania, bo przeciwciała się utrzymują i część lekarzy pewnie dlatego nie została jeszcze zaszczepionych, ale myślę, że wraz z następnymi tygodniami i miesiącami ta liczba będzie rosnąć. My jako szpital węzłowy, czyli taki, który szczepi nie tylko twoich pracowników, ale również pracowników ochrony zdrowia z innych jednostek - z POZ-ów, specjalistycznych praktyk lekarskich, prywatnych praktyk lekarskich, stomatologicznych czy innych szpitali - już zaczęliśmy szczepić właśnie tych pozostałych pracowników ochrony zdrowia z innych jednostek. W zeszłym tygodniu, szczepimy jako szpital zakaźny od wtorku 29 grudnia, zaszczepiliśmy 150 osób. W tym tygodniu przewidywanych jest 270 osób do piątku. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie przyjdzie do naszego szpitala około 300 dawek szczepionki, więc szczepienia odbywają się na bieżąco. Nawet wczoraj, w Święto Trzech Króli, zaszczepiliśmy ponad 70 osób.To po części nie jest zależne od nas, bo dostajemy daną partię szczepionek, mimo że do Polski przyszło x szczepień, to nie wszystkie zostały przesłane do szpitali. Pamiętajmy, że szczepionka po rozmrożeniu, po tej temperaturze minus 70 stopni, może być przechowywana 5 dni, a szczepionka po otwarciu fiolki i zaczęciu szczepienia musi być wykorzystywana w tym samym dniu, w ciągu pięciu godzin, więc to też jest taka akcja logistyczna, żeby nie zmarnowała się żadna dawka szczepionki.Tak, tutaj będzie będzie dłuższy czas, bodajże do czterech tygodni. To będzie logistycznie łatwiejsze. Jest to również nowoczesna szczepionka mRNA, czyli oparta o materiał genetyczny wirusa. Skuteczność jest podobna, bo w przypadku szczepionki Pfizer/BioNTech jest to 95 proc., w przypadku szczepionki Moderny to 94 proc., ale oczywiście pacjenci, którzy zaczęli być szczepiona szczepionką Pfizera, druga dawka, po trzech tygodniach, musi być również tą samą szczepionką. Jak zaczniemy szczepić drugą szczepionką, to również druga dawka musi być tą samą szczepionką.Będzie etap pierwszy - będą to seniorzy, pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczy i pacjenci 70 plus, 60 plus z chorobami współistniejącymi.Później zacznie się tak zwany etap drugi. Będą to pacjenci młodsi, poniżej 60. roku życia, ale również z chorobami współistniejącymi i dopiero później ten ostatni etap, czyli ogół populacji.Oczywiście, że każdy, ale jak Państwo słyszeli najpierw będą brani pod uwagę osoby, które są w grupie największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 i obarczeni największym ryzykiem śmiertelności, czyli seniorzy powyżej 60. roku życia z chorobami współistniejącymi. Tutaj kolejność będzie zależało od PESEL-u.Spodziewamy się trzeciej fali, jak najbardziej, to jest naturalne. Na początku grudnia otwarte zostały galerie handlowe, ruszył ferwor świątecznych zakupów, następnie Boże Narodzenie, gdzie się spotykaliśmy mimo zakazów, następnie sylwester, obecnie trwają ferie zimowe dla wszystkich dzieci w Polsce w jednym terminie. Spodziewamy się, że po tych okresach, mimo wprowadzenia obostrzeń, które mają spowolnić tę trzecią falę, zmniejszyć ją, ta trzecia fala nastąpi, ale nie będzie ona tak duża jak druga fala na przełomie października i listopada, gdzie obserwowaliśmy 25 - 27 tys. objawowych nowych zakażeń na dobę. Myślę, że to będzie w granicach 15 - 20 tysięcy objawowych zakażeń. Stąd tak ważne jest rzeczywiście zachęcenie do szczepienia, bo tak jak powtarzałem wielokrotnie, jest to jedyna metoda, jedyna droga wygrania z epidemią i wrócenia do normalności na jesień 2021.To rzecz jak najbardziej normalna, wynikająca ze świąt. Pamiętajmy, że ludzie w święta nawet jak mają jakieś objawy nie idą do lekarza, bo są święta. Chcą przetrwać, przetrzymać... Poza tym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej często mieli przerwę świąteczną, przyjmowali mniej godzin. To wszystko było „na pół gwizdka” i dopiero teraz to wszystko rusza. Pacjenci, którzy czuli się źle przed świętami zgłaszają się do lekarza i to jest tego pokłosie.Jest szansa, że wrócą. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała połowa stycznia. Czekamy na realne statystyki, gdzie - w sensie funkcjonowania ochrony zdrowia - wszystko wraca do normy - testowanie pacjentów i zgłaszania się pacjentów do lekarzy.