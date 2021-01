Szczepienia przeciwko koronawirusowi w kolejnych kujawsko-pomorskich szpitalach

Po szpitalach węzłowych w regionie szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczęły się w innych placówkach służby zdrowia. Między innymi w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu nad Wisłą. Do końca tygodnia zaszczepionych zostanie tam 90 osób.

Jedną z pierwszych zaszczepionych była pielęgniarka Lucyna Mindykowska. Nie miała żadnych wątpliwości dotyczących szczepienia.- Jeżeli świat czekał na szczepionkę, ostatni element układanki, który ma zastopować epidemię, to teraz jest ten moment. Jeżeli wszyscy nie zmobilizujemy się i nie zaszczepimy, to myślę, że ta walka może być długa i nieprzewidywalna - powiedziała Lucyna Mindykowska.- Szczepmy się! Każdy z nas marzy już chyba o wakacjach, o normalnych spotkaniach w rodzinach. Zaszczepiłam się z myślą o rodzicach, o osobach starszych - dodała pielęgniarka.- Na 520 osób zatrudniony w szpitalu, blisko 370 wyraziło chęć szczepienia. W tym tygodniu będziemy mieli zaszczepionych 90 osób. Cieszę się, że jest szczepionka, że mamy pasy bezpieczeństwa, które możemy w końcu zapiąć i będziemy mogli normalnie wrócić do do życia i do pracy - powiedział Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu nad Wisłą.Tymczasem w szpitalu w Grudziądzu wykorzystano już wszystkie 945 przekazanych dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Na kolejny tydzień zamówiono następne 900 dawek.- Do dzisiaj zaszczepiliśmy 765 osób z naszego personelu oraz 180 osób z personelu podmiotów zewnętrznych z tzw. etapu „0” - poinformowała rzecznik prasowa placówki Izabela Hirsch-Lewandowska.Z osób pracującym w grudziądzkim szpitalu chęć szczepień zadeklarowało dotychczas 1130 - w tym 886 medyków.- Wszystkie szczepionki, które do nas do tej pory dotarły, zostały wykorzystane. Zaszczepiliśmy już 945 osób - wskazała Hirsch-Lewandowska.Placówka na przyszły tydzień zamówiła kolejne 900 dawek szczepionki. Regionalny szpital w Grudziądzu jest placówką, która od początku epidemii odgrywa kluczową rolę w walce z COVID-19 w woj. kujawsko-pomorskim. Na początku roku 2020 był on szpitalem jednoimiennym, a później został koordynacyjnym.