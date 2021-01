Pomagają schorowanemu małżeństwu. Starsi ludzie wreszcie będą mieli łazienkę

Potrzebował pomocy i ją otrzymał. Bydgoskie Stowarzyszenie „Dzięki Wam” pomaga panu Romualdowi w remoncie łazienki. Starszy mężczyzna opiekuje się niepełnosprawną żoną. Sam jest schorowany i nie ma sił na samodzielne prace.

Do akcji wkroczyła grupa wolontariuszy i żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy. W czwartek od rana remontują łazienkę w mieszkaniu przy ul. Nasypowej. - Jestem w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ mam ciężko chorą żonę, która leży pod respiratorem, a ja się nią opiekuję na okrągło, przez całą dobę. Sam mam dwa złośliwe guzy rakowe w sobie, jestem po udarach i po zawale – mówi pan Romuald. - Nie mam nikogo. To jest stary dom, a pan Adam postarał się mi pomóc, więc jestem wdzięczny. Będę mógł się chociaż wykąpać.- Łazienki tu praktycznie nie ma, bo jest tylko ubikacja – mówi Adam Jaworski, prezes Stowarzyszenia „Dzięki wam”. - Byliśmy z kolegą Kazimierzem to oglądać w wakacje, od wakacji cały czas myśleliśmy, jak to do tego tematu podejść. Cieszymy się, że właśnie dzisiaj ruszamy. Robimy gruntowny remont całej łazienki i ubikacji.Remont w domu przy Nasypowej potrwa około 2-3 tygodni. To już 20. tego typu akcja organizowana przez Stowarzyszenie „Dzięki Wam". Organizacja już myśli o kolejnej. Stowarzyszenie pomaga dzięki wsparciu darczyńców. Co akurat jest potrzebne? - można sprawdzić na facebookowym profilu organizacji.