Rozmowa Dnia: tempo szczepień zależy od terminu dostaw szczepionki

Poseł Anna Kwiecień, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia, która była dziś (06.01.) gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, mówiła, że wzrasta liczba chętnych do szczepienia

- Pośród tej grupy zerowej, bardzo istotna informacja, mamy chętnych 500 tys. pracowników medycznych, to jest około połowy obecnie pracujących pracowników medycznych. My tę liczbę szacujemy na około milion osób. Widać, że grupa chętnych jest coraz większa. Przypomnę, że do 14 stycznia można składać deklarację - mówiła Anna Kwiecień, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowiaPoseł Kwiecień dodała, że tempo szczepień nie będzie zależało od organizacji logistycznej tego procesu w Polsce, bo jesteśmy przygotowani do bardzo szybkiego szczepienia, ale przede wszystkim od dostaw szczepionek od producentów.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ