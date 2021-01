Afera fakturowa w Inowrocławiu: śledztwo przedłużone o trzy miesiące

Do końca marca gdańska prokuratura przedłużyła śledztwo w tzw. aferze fakturowej w inowrocławskim ratuszu - ustaliło Polskie Radio PiK.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało ponad rok temu 16 osób - pracownicy wydziału kultury, promocji i komunikacji społecznej, w tym była naczelnik tego wydziału i jednocześnie rzeczniczka prezydenta oraz współpracujący z urzędem przedsiębiorcy.- Z uwagi na zakres czynności, które cały czas są w tej sprawie realizowane, nie było możliwe zakończenie postępowania w terminie do końca roku. Śledztwo przedłużone zostało na dalsze trzy miesiące – mówi Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Cały czas trwają czynności - zarówno analiza dokumentów, związanych z przedmiotem postępowania, jak również przesłuchania świadków. Kilku podejrzanym uzupełniono zarzuty o kolejne czyny dotyczące oszustwa przy przedkładaniu do urzędu faktur – dodaje.- W grudniu informowaliśmy, że kwota wyłudzeń pieniędzy z inowrocławskiego ratusza wzrosła do 230 tys zł. Miasto nie komentowało nowych ustaleń.