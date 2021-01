Niepełnosprawni niepokoją się, ponieważ wpłaty z 1 procenta są coraz niższe. W Bydgoszczy sprawdzają to posłanki KO./fot. Pixabay

Posłanki KO Iwona Hartwich oraz Iwona Kozłowska mówią „sprawdzam" w bydgoskim I Urzędzie Skarbowym. Chodzi o coraz liczniejsze sygnały dotyczące zmniejszenia wpłat 1% podatku na rzecz niepełnosprawnych.

- Fundacje, osoby, które opiekują się osobami z niepełnosprawnością informują nas o tym, że niestety te środki z jednego procenta podatku wpływają na konta zainteresowanych w kwotach niższych, niż w latach ubiegłych. Skutkuje to ograniczoną liczbą zabiegów, operacji, które są niekiedy bardzo kosztowne, a ratują życie, czy zakupów sprzętu rehabilitacyjnego. Docierają do nas sygnały, że zmniejszone środki dochodzą od 20-30 do nawet 50% - mówi Iwona Kozłowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.Posłanki domagają się - poza odpowiedziami na swoje pytania - wglądu w dokumenty dotyczące księgowania wpłat 1% podatku, w dokumenty pokontrolne, a także podania źródeł wpłaconych pieniędzy.Do tematu wrócimy.