Księgowa oskarżona o kradzież pieniędzy z kasy przychodni w Dębowej Łące

Była główna księgowa Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące odpowie przed sądem za oszustwa - ustaliło Polskie Radio PiK. Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie oskarżyła Lidię L. o przywłaszczenie z kasy zakładu ponad 165 tys. złotych.

- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył wójt gminy Dębowa Łąka. Wykazano, że w dokumentacji księgowej pojawiło się wiele przelewów na powtarzające się konta bankowe. Budziły one wątpliwości kontrolerów co do tego, czyje to konto bankowe może być. Pani jest podejrzana o popełnienie szeregu przestępstw polegających na przywłaszczeniu pieniędzy na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące między 2016 a 2019 rokiem, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji księgowej. Podejrzana wskazywała dane należności, które były fikcyjne i dokonywała przelewów na własne konto bankowe. Podejrzana odmówiła składania wyjaśnień w całości, także w zakresie tego, czy przyznaje się, czy też nie przyznaje się do winy - mówi prokurator Agnieszka Żuchowska.Oskarżonej grozi do 8 lat pozbawienia wolności.