Toruń: lekarze specjaliści czekają na ozdrowieńców w pocovidowej poradni

Pierwsza w regionie poradnia postcovidowa już przyjmuje pacjentów. Kompleksowe wsparcie w dochodzeniu do zdrowia dla osób po przejściu COVID -19 oferuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu.





Na pierwszą wizytę w Poradni należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:





1. SKIEROWANIE do Poradni Kardiologicznej (z dopiskiem „Post-Covid-19”) dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 od lekarza POZ lub w przypadku hospitalizacji na oddziale tzw. COVID-owym od lekarza prowadzącego (przypominamy że od 08.01.2021 obowiązują e-skierowania),





2. WYNIK TESTU PCR potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2 lub w przypadku hospitalizacji z powodu choroby COVID-19 – wypis ze szpitala,





3. DOTYCHCZASOWE WYNIKI BADAŃ, konsultacji specjalistycznych oraz karty wypisowe z okresu ostatniego roku poprzedzającego zachorowanie. W przypadku braku takich kart z ostatniego roku proszę przynieść dokumenty z lat wcześniejszych,





4. ANKIETA pacjenta Poradni „Post-COVID-19” – rejestru „TOR-COVID-19” wypełniona przed wizytą przez pacjenta.

- To bardzo podstępna choroba powodująca długotrwałe i różnorodne skutki uboczne, stąd pomysł by skupić specjalistów z różnych dziedzin w jednym miejscu - mówi koordynator Poradni, dr Grzegorz Skonieczny.- Pacjent po zachorowaniu na chorobę COVID-19 potrzebuję kompleksowej opieki nie tylko kardiologia, czy internisty, ale również pulmonologa, być może neurologa psychologa, czy nawet psychiatry. Zapotrzebowanie na takie porady jest na pewno spore, a jest bardzo ograniczony dostęp do opieki ambulatoryjnej. Pacjenci praktycznie nie mają możliwości dostania się do lekarza pierwszego kontaktu, do poradni specjalistycznej, tym bardziej tak naprawdę możemy skrócić ścieżkę dostępu pacjenta, przyjmiemy bezpośrednio.Rejestracja pacjentów odbywa się wyłącznie telefonicznie w dni powszednie od 11 do 14 pod numerem telefonu: 56 679 3587NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Szpitala