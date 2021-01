Dobiegła końca budowa nowego basenu na osiedlu Tatrzańskim. Z początkiem stycznia rozpoczną się czynności odbiorowe. Trwają szkolenia personelu, a także rozruch techniczny urządzeń.

Przyszkolny basen powstał pomiędzy salą sportową SP nr 67, a terenami rekreacyjnymi. Przy kompleksie powstał także parking wraz z drogą dojazdową od strony ul. Jarużyńskiej.Fordoński basen to 3-kondygnacyjny obiekt o charakterze parku wodnego. Ma blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Kompleks basenowy tworzą: niecka basenu pływackiego (wyposażona w dźwig dla osób niepełnosprawnych, 6 torów) oraz niecka rekreacyjna i do nauki pływania.Zaplanowano też szereg atrakcji: grzybek wodny, rwącą rzekę, ławeczkę z masażem, gejzer wodny z oświetleniem podwodnym, brodzik dla dzieci wymagających opieki rodziców ze zjeżdżalnią, wanny do hydromasażu, jacuzzi z oświetleniem podwodnym, zjeżdżalnie o długości około 58 m wyposażoną w multimedia.Na widowni powstało 159 miejsc. Basen jest wyposażony w kompleks SPA (2 sauny) oraz kompleks rekreacyjny (siłownia i sala fitness).Pod koniec ubiegłego roku wykonawca zgłosił gotowość wykonania odbioru końcowego. To ostatni etap przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Koszt prac budowlanych to ponad 33 mln zł.