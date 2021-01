Wilko - psy nie są szczególnie niebezpieczne dla ludzi, zachowują się po prostu jak wilki, ale jako mieszańce zagrażają trwałości populacji dzikich wilków. I dlatego znalazły się na celowniku...

Jak tłumaczy Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, konieczność eliminacji tych zwierząt ze środowiska wynika z zapisów Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk.Eliminacja zwierząt prowadzona będzie we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy oraz Zakładem Ekologii, Instytutu Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego.Nadleśnictwo Szubin zwraca się z prośbą, by na czas działań leśnych, zapewnić opiekę psom domowym, w szczególności niewypuszczanie ich w okresie nocnym, co pomoże uniknąć przypadkowego zabicia wałęsających się psów domowych.Więcej: https://www.polskiwilk.org.pl/wilk/fakty-i-mity/czy-hybrydy-sa-niebezpieczne