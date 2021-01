Podczas XXVII Sesji Rady Gminy Dobrcz Klub Radnych Sołtysów i Niezależnych nie przyjął budżetu na rok 2021. Gmina ma realizować jedynie bieżące zobowiązania, dopóki budżet nie zostanie uchwalony, a jest na to czas do 31 marca.

- Należy podkreślić, iż tegoroczny budżet tworzony był wspólnie z sołtysami i radnymi. Dla potwierdzenia tych słów przedstawiam harmonogram prac nad budżetem 2021 roku - to fragment publikacji wójta Andrzeja Berdycha zamieszczonej na gminnym portalu.Wójt podkreśla, że przed sesją wszelkie formalności zostały dopełnione, a propozycje budżetowe omówiono w szczegółach.- 9 września 2020 roku miało miejsce spotkanie z sołtysami, którzy zgłaszali swoje propozycje do budżetu. Każda z propozycji została omówiona, zweryfikowana i z pośród nich wybrano do budżetu sprawy priorytetowe.Do 30 września 2020 roku do Urzędu Gminy wpłynęły propozycje radnych, mieszkańców i ponownie sołtysów, które zostały zestawione i przedstawione Komisji Budżetu.Komisja Budżetu odbyła dwa posiedzenia tj. w dniu 16 października i 27 października 2020 roku.W ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2020 roku Wójt Gminy Dobrcz przedstawił wypracowany projekt budżetu oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Radnym oraz skierował do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Projekt Budżetu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywną ocenę RIO.Drodzy Mieszkańcy! Co to oznacza dla nas wszystkich nie przyjęcie budżetu przez Radę Gminy w terminie do 31 grudnia 2020 roku?Oznacza to, że reguluje tylko i wyłącznie zobowiązania wynikające z działalności bieżącej.Nie może natomiast zlecać ani podpisywać żadnych zobowiązań inwestycyjnych.Nie możemy przystąpić do przygotowywania żadnej ważnej inwestycji dla gminy Dobrcz i jej Mieszkańców.Wiadomym jest, że każdy proces inwestycyjny poprzedzony jest zorganizowaniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy. Wszystkie te czynności należy wykonać w miesiącach zimowych aby wraz z wiosną przystąpić do procesu realizacji inwestycji. Niestety brak budżetu w styczniu oddala te działania i skazuje gminę Dobrcz na być może płacenie większych środków za realizację inwestycji firmom, które w miesiącach wiosennych mają już zapewniony front swoich robót.Poniżej przedstawiam listę niektórych zadań, które w zaistniałej sytuacji Gmina nie może zlecić pomimo naszego przygotowania do podpisania umów na ich realizację.Dokumentacje projektowe na:Rozbudowę ulica Stawowej w WudzynkuRozbudowę ulicy Lipowej w WudzynieRozbudowę ulicy Wodnej w DobrczuRozbudowę ulicy Bursztynowej w NekliPrzebudowę drogi gminnej Kotomierz- TrzebieńPrzebudowę drogi gminnej ulica Długa w Kotomierzu polegająca na wykonaniu chodnikaPrzebudowę ulicy Liliowej w miejscowości LinówiecPrzebudowę ulicy Jabłoniowej w DobrczuPrzebudowę ulicy Jarzębinowej w DobrczuPrzebudowę ulicy Szkolnej w DobrczuPrzebudowę ulicy Sportowej i Rekreacyjnej w DobrczuPrzebudowę ulicy Krótkiej w Aleksandrowie.A także wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach : Augustowo, Dobrcz ( ulica Orzechowa, Tatarakowa i Borównieńska), Stronno ( ulica Dębowa), Borówno (ulica Spacerowa), Kozielec, Włóki, Marcelewo, Trzebień.Stanowisko radnych można poznać na profilu Głos Radnych Sołtysów i Niezależnych Gminy Dobrcz TUTAJ