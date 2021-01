Na powietrznej trasie Bydgoszcz-Wielka Brytania pasażerowie latają tylko w jedną stronę - z naszego regionu do Anglii. Według ostatnich zakazów lotów, taka sytuacja potrwa do święta Trzech Króli.

Zakaz lotów z Anglii wprowadzono przed Wigilią, w związku z pojawieniem się w Wielkiej Brytanii nowej odmiany koronawirusa. Teraz osoby przebywające w naszym regionie mogą wrócić do Anglii, stamtąd jednak nadal nikt nie może przylecieć. Samoloty z Londynu zjawiają się na bydgoskim lotnisku puste. Niedziela oznacza trzy loty – dwa na londyńskie lotniska i jeden do Dublina.Jak czytamy na stronie, decyzją linii lotniczej Rynair, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, przyloty z Wielkiej Brytanii nie będą realizowane do 6 stycznia.