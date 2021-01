Święta Rodzina i Trzej Królowie pokazali się na Starym Rynku w Bydgoszczy

W Bydgoszczy trwają przygotowania do tradycyjnego Orszaku Trzech Króli. Choć w cieniu pandemii i przy licznych ograniczeniach, mędrcy odważnie wyruszą, by oddać pokłon maleńkiemu Jezusowi.

Jak co roku, będzie Święta Rodzina, Trzej Królowie, a także radość i nadzieja gwiazdy betlejemskiej, choć tym razem podróż do stajenki odbędziemy... online.6 stycznia około godz. 12:00 Kacper, Melchior i Baltazar przybędą (każdy z osobna) na Stary Rynek w Bydgoszczy. Ze Starego Rynku przejdą ul. Mostową, Focha i Gdańską do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy na pl. Wolności, gdzie uczestniczyć będą we mszy św. o godz. 12:30, po której odbędzie się pokłon trzech króli. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, w tym roku orszak odbędzie się bez udziału publiczności. Do kościoła będą mogły wejść 63 osoby wraz z aktorami.- Organizujemy ten pokłon, żeby nieść ludziom nadzieję. Pandemia się skończy, wszyscy będziemy żyć radośnie - powiedział Mariusz Piątkowski.Każdy, kto chciałby towarzyszyć mędrcom w ich podróży, może to uczynić poprzez stronę facebookową Orszak Trzech Króli Bydgoszcz.