I znów zmartwienie, tym razem na osiedlach spółdzielczych. Czy ktoś zadba o latarnie po nowym roku./fot. Pixabay

Miasto Bydgoszcz podpisało nową umowę z Eneą Oświetlenie, co oznacza, że lampy należące do Enei będą na miejskim terenie działać. Co z uliczkami osiedli spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych czy deweloperskich, którym umowa na naprawę latarni także wygasa z końcem 2020 roku?