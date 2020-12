Bydgoszczanka, która zabiła dwoje swoich dzieci ma trafić do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe skierowała dziś (31.12.) do sądu wniosek o umorzenie sprawy zabójstwa przez matkę niespełna dwumiesięcznych bliźniaków.

- Prokurator wystąpił z wnioskiem o umorzenie postępowania w sprawie sprawczyni zabójstwa dwojga dzieci, w związku z treścią opinii sądowo - psychiatrycznej sporządzonej po obserwacji tej osoby (...). - mówi prokurator rejonowy Włodzimierz Marszałkowski.- Potocznie można powiedzieć, że sprawczyni była niepoczytalna. W tej sytuacji prawo przewiduje, że prokurator występuje z wnioskiem o umorzenie postępowania połączone z wystąpieniem o zastosowanie środka zabezpieczającego. Takim środkiem jest umieszczenie w placówce psychiatrycznej. I taki wniosek został złożony.Do tragedii doszło 10 lutego 2020 roku w jednym z mieszkań w Bydgoszczy. 40-letnia kobieta mieszkała z mężem, pięcioletnią córeczką i dwoma niemowlętami. Cierpiała na zaburzenia związane z depresją poporodową. Leczyła się i zażywała farmaceutyki. Opiekował się nią mąż, ale w krytycznym dniu musiał wyjść i poprosił sąsiadkę, aby za jakiś czas zajrzała do mieszkania.Starsza siostra bliźniaków była w przedszkolu. Gdy sąsiadka weszła do mieszkania, znalazła w łóżeczkach dzieci, które nie dawały oznak życia i ich matkę. Reanimacja dzieci nie przyniosła skutku.Stan kobiety był na tyle zły, że została przewieziona do szpitala. Według lekarzy była ona w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu.Sekcja zwłok chłopczyków wykazała, że przyczyną ich śmierci było utopienie. Matka usłyszała dwa zarzuty zabójstwa. Złożyła wyjaśnienia, ale twierdziła, że nie pamięta, co wydarzyło się w mieszkaniu.