Wiosną ogłoszony zostanie przetarg na budowę trasy S10 - zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który dzisiaj (31.12.) otworzył Zachodnią Obwodnicę Bydgoszczy. Obwodnica w ramach trasy S5 łączy Tryszczyn z Białymi Błotami i wyprowadza ruch tranzytowy z Bydgoszczy.

- Dzisiaj droga ekspresowa S5 łączy już Wrocław z Poznaniem, za chwilę droga ekspresowa S5 połączy Poznań z Bydgoszczą i Bydgoszcz z Grudziądzem. Przygotowywana jest inwestycja z Grudziądza, czyli z autostrady A1, dalej do Ostródy. Przygotowywana jest inwestycja na Dolnym Śląsku, co w efekcie stworzy jedną z najdłuższych dróg krajowych dróg ekspresowych w naszym kraju. To właśnie ta wielka sieć komunikacyjna jest, i będzie w niedalekiej przyszłości, tym silnikiem motorem rozwoju naszej gospodarki - mówił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, podczas otwarcia Zachodniej Obwodnicy Bydgoszczy.Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau ocenił, że po ukończeniu trasy S5, a później S10 Bydgoszcz będzie jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce.- To skomunikowanie było przez lata na słabym poziomie. Teraz jestem przekonany, że miasto i województwo wykorzystają tę szansę rozwojową - wskazał Ramlau.Nowy odcinek wraz z otwartym przed rokiem odcinkiem Bydgoszcz Północ — Bydgoszcz Błonie umożliwi przejazd całą obwodnicą od strony zachodu, północy i południa. Pozwoli to na wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, szczególnie relacji Poznań — Gdańsk.Odcinek S5, który w czwartek został oddany do użytku, to dwujezdniowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z rezerwą na trzeci od długości 13,5 km. Na trasie powstały liczne obiekty inżynierskie, w tym trzy przejścia dla zwierząt oraz dwa węzły drogowe: Bydgoszcz Zachód w Pawłówku oraz Bydgoszcz Miedzyń w Lisim Ogonie. Wykonano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia drogowego. Zamontowano też urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne.Według prognoz nową drogą w najbliższych latach może przejeżdżać ponad 20 tys. pojazdów na dobę.Udostępniono do ruchu 13,5 km dwujezdniowej drogi ekspresowej między węzłami Bydgoszcz Opławiec i Bydgoszcz Błonie, wraz z kolejnymi dwoma węzłami Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Miedzyń. Tym samym obwodnica Bydgoszczy zyskała pełną funkcjonalność i przejmuje ruch tranzytowy, szczególnie relacji Poznań - Gdańsk.Od 31 grudnia kierowcy mogą korzystać łącznie z już ponad 36 km obwodnicy Bydgoszczy na trasie od węzła Bydgoszcz Północ, przez węzły Maksymilianowo, Bydgoszcz Opławiec, Bydgoszcz Zachód, Bydgoszcz Miedzyń, Bydgoszcz Błonie, kończąc na węźle Bydgoszcz Południe.W 2020 roku do ruchu oddanych zostało prawie 33 km drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskimDroga ekspresowa S5 budowana w województwie kujawsko-pomorskim spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk