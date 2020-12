Rozmowa Dnia: ile pokory nabędziemy po pandemicznym roku 2020?

- Mijający rok był lekcją pokory dla nas wszystkich - mówił w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK, prof. Radosław Sojak. Według socjologa UMK, cała klasa polityczna wychodzi z 2020 roku „poturbowana".

- Pierwsza połowa roku to była lekcja pokory dla opozycji, związana z wyborami prezydenckimi ze zwycięstwem Andrzeja Dudy. Natomiast w drugiej części roku, to była lekcja pokory dla głównie rządzących, którzy się zorientowali, że to nie jest tak, że można elektoratowi wszystko narzucić. Myślę tu przede wszystkim o tzw. piątce dla zwierząt, która wywołała poważny kryzys. Wydaje mi się, że o ile w pierwszej części pandemii było takie poczucie, że rządzący nad tym stanem w pełni panują, to ta druga fala, jesienna, sprawiła, że rządzący mieli takie poczucie, że stracili trochę kontrolę nad tym, co się dzieje - mówił prof. Radosław Sojak w porannej Rozmowie Dnia Polskiego radia PiK.Cała Rozmowa Dnia: TUTAJ