To jest już pewne, nie będzie porozumienia pomiędzy miastem a gminą Grudziądz jeżeli chodzi o wspólną komunikację autobusową.

Wiejska gmina Grudziądz wypowiedziała umowę miastu i od nowego roku sama zajmie się organizacją przejzadów.O powodach takiej decyzji mówił wójt gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz.– To systematycznie rosnące koszty i obniżona liczba wozokilometrów na terenie gminy Grudziądz i brak naszego wpływu na przebieg linii i siatkę połączeń. gdy sami zorganizujemy przewozy będziemy mogli skorzystać z dopłat do wozokilometra w wysokości 3 złotych, uzyskamy zwrot dopłat do biletów ulgowych od marszałka województwa. Kolejny element to możliwość samodzielnego kształtowania rozkładów jazdy – powiedział wójt.