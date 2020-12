Polski Komitet Pomocy Społecznej otwiera wkrótce magazyny z żywnością

19 stycznia rozpocznie się wydawanie jedzenia najuboższym mieszkańcom regionu kujawsko-pomorskiego. Właśnie rozpoczęły się dostawy produktów do magazynów kilku organizacji pozarządowych, które zajmą się dystrybucją darów. Wśród nich jest Polski Komitet Pomocy Społecznej.

- W województwie kujawsko-pomorskim pomoc trafi do około 19 tysięcy osób - mówi Aleksandra Gac, dyrektor biura kujawsko-pomorskiego zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.- Mamy 20 punktów wydających żywność w całym województwie. Duża część darów trafia też do mieszkańców miasta Bydgoszczy. Towary są rozprowadzane przy dużej współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Osoby uprawnione do odbioru żywności to faktycznie osoby najuboższe, pochodzące z rodzin lub osoby samotne. Obecnie miesięczny dochód, jaki uprawnia do przyjęcia pomocy nie może przekroczyć 1542 zł w przypadku osoby samotnej, a w rodzinie jest to kwota 1161 zł na osobę (...).Więcej w materiale Roberta Erdmanna.