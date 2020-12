Rozmowa Dnia: - Szczepionka jest bezpieczna i konieczna

Alicja Chybicka, senator, profesor nauk medycznych, wyjaśniała w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK zasadę działania szczepionki przeciw wirusowi SARS - Cov 2, i zachęcała do szczepień.

- To jest szczepienie mRNA, a to „m" to jest messenger RNA, czyli taki kwas RNA, który pamięta zapis DNA tego wirusa, dlatego to jest niegroźne, nie zachorujemy na żaden COVID -19 z powodu tego szczepienia. Właśnie mRNA daje sygnał komórkom układu odpornościowego i komórkom pamięci, do zapamiętania, jak zbudowany będzie ten wirus. W momencie, kiedy ten wirus do nas przyjdzie, wtedy przeciwciała go po prostu wykończą - wyjaśniała prof. Alicja Chybicka, gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.

Alicja Chybicka: lekarz, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Była prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, senator VIII i X kadencji, posłanka na Sejm VIII kadencji.



Zawodowo związana z Akademią Medyczną i następnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. W 2000 została kierownikiem Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej na tej uczelni. W 2007 wybrano ją na prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, została też członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członkinią Polskiej Akademii Nauk, rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” oraz (od 2012) członkinią rady programowej Fundacji Mam Marzenie.

Jest autorką i współautorką ponad 500 publikacji z zakresu pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji komórek macierzystych, terapii genowej. Wypromowała kilkunastu doktorantów, była opiekunką kilku zakończonych habilitacji.