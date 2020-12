Reprezentacyjna Willa Victoriusa w Grudziądzu mam nowego właściciela. Ponad 120 letni budynek trafił w ręce grudziądzkiego ratusza. Zabytek czeka remont.

- Po remoncie w obiekcie ma powstać szkoła artystyczna mówi prezydent Maciej Glamowski.- Bardzo się cieszę, że już niebawem ten piękny zabytkowy budynek odzyska swój dawny blask. Chcielibyśmy, aby w tym miejscu swoją siedzibę znalazła część liceum plastycznego. Mamy ambicje, aby plastyk stał się świetną szkołą artystyczną. To nawiązanie do słynnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego, a była pierwsza tego typu placówka na Pomorzu. Budynek został wpisany do rejestru zabytków. Będziemy zabiegać o pozyskanie środków zewnętrznych na jego remont.Obiekt został przekazany miastu za darmo. Willa mieści się przy ul. Armii Krajowej 21-25, na terenie dawnego Przedmieścia Kwidzyńskiego, przy Ogrodzie Botanicznym.Jednym z pierwszych właścicieli Willi Victoriusa z 1900 r. był Richard Victorius, syn założyciela grudziądzkiej emalierni Herzfeld&Victorius – dzisiejszego Hydro-Vacuum. Willa mieści się przy ul. Armii Krajowej 21-25, na terenie dawnego Przedmieścia Kwidzyńskiego, przy Ogrodzie Botanicznym.Willa jest w swojej okolicy wyjątkowym obrazkiem. Historycznie w tym miejscu lokowano przeważnie zabudowania koszarowe oraz reprezentacyjne kamienice zamieszkiwane przez wysokich rangą wojskowych. Na tle ścisłej zabudowy willę wyróżniała rozległa działka z ogrodem oraz ciekawy kształt budynku. W czasach swojej świetności zachwycała wyjątkową sztukaterią, elementami boazerii, prezentując niezwykle reprezentacyjne wnętrza. W późniejszych latach znajdowała się tam także siedziba milicji.fot. cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego.