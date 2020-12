Poznajesz tego mężczyznę? To domniemany oszust

Fot. z monitoringu Fot. z monitoringu Fot. z monitoringu

Policjanci z komisariatu w Chełmży poszukują sprawcy oszustwa komputerowego. Wizerunek mężczyzny, który w Gdańsku wypłacił pieniądze z bankomatu zarejestrowały kamery. Funkcjonariusze szukają osób, mogących pomóc w ustaleniu personaliów tej osoby.

Do oszustwa doszło pod koniec września bieżącego roku. Pokrzywdzony otrzymał na swój telefon komórkowy SMS-a o konieczności dopłaty za przesyłkę kurierską wraz z odnośnikiem do strony internetowej. Po wejściu na stronę podaną w treści SMS-a sprawca uzyskał dostęp do konta bankowego. Następnie sprawca dokonał przelewów internetowych (w tym na tzw. BLIK) na łączną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.



W toku postępowania policjanci zabezpieczyli monitoring z jednego z bankomatów usytuowanych w Gdańsku przy ul. Uphagena. To właśnie tam wykorzystano jeden z numerów BLIK do podjęcia gotówki po złamaniu zabezpieczeń konta bankowego. Osoba widoczna na załączonych zdjęciach zdaniem policjantów ma bezsprzecznie związek ze sprawą i poznanie jej tożsamości pozwoli ustalić sprawcę tego przestępstwa.



Funkcjonariusze proszą osoby, które rozpoznają wizerunek przedstawiony na nagraniu o kontakt z Komisariatem Policji w Chełmży, ul. Sądowa 2, tel. dyżurny 47 754 42 00 lub 112