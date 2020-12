Szczepienia przeciwko koronawirusowi także w toruńskim szpitalu miejskim

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu dołączył do placówek w regionie, gdzie przeprowadzane są szczepienia przeciwko COVID-19.

Lecznica otrzymała 300 szczepionek - poinformował na konferencji online prezydent Torunia Michał Zaleski.- Zaszczepiono 51 osób - pracowników szpitala miejskiego. Kwalifikację do szczepień i same szczepienia wykonują dwa zespoły. Łącznie w tym etapie do szczepień w tej placówce zgłosiło się 2112 osób. Prawie 450 osób to pracownicy szpitala, pozostałe osoby to pracownicy różnych innych placówek ochrony zdrowia, farmaceuci, pracownicy Domów Pomocy Społecznej. To jest ta pierwsza grupa, która ratuje zdrowie i życie innym i rzeczywiście powinna być w pierwszej kolejności zaszczepiona - powiedział Michał Zaleski.Prezydent Torunia przypomniał, że od 15 stycznia ruszy rejestracja na szczepienia osób z pierwszego etapu. Zapisy mają się odbywać poprzez infolinię 989, w przychodniach lub przez elektroniczny formularz na stronach związanych z resortem zdrowia.W woj. kujawsko-pomorskim szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w niedzielę. Poza Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu – w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.