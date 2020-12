Znika 8 linii autobusowych, które łączyły Grudziądz z gminą wiejsko - miejską

Nie ma kompromisu pomiędzy miastem a gminą Grudziądz w sprawie wspólnej komunikacji. Z mapy przewozów znika 8 linii autobusowych, które na zlecenie miasta obsługiwało teren gminy.

Kryzys rozpoczął się w połowie roku, kiedy to gmina wypowiedziała umowy miastu. Rozmowy ostatniej szansy trwały długo, nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska. Gmina wiejska nie była zadowolona z ponoszonych kosztów i liczby połączeń.Co dalej? Miejski przewoźnik MZK wstrzymuje kursy linii 5, 6, 9, 11, 16, 20, 23 i 25, które obsługiwały okoliczne miejscowości.Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy małych miejscowości nie zostaną jednak pozbawieni dojazdu do miasta. Gmina wiejska, według wcześniejszych zapewnień, zorganizuje własną komunikację. Cena biletu ma wynosić złotówkę. W środę (30.12.)wójt gminy Andrzej Rodziewicz organizuje konferencję prasową w tej sprawie. Wtedy dowiemy się więcej o nowej komunikacji w gminie.