Sukces bydgoskiej podstawówki. SP nr 41 z Oddziałami Sportowymi na Szwederowie z tytułem EDUinspiratora roku 2020. Szkoła zrealizowała projekt, który miał uatrakcyjnić uczniom zajęcia. Do nauki wykorzystano media społecznościowe i nowoczesne technologie.

- Nasze działania w ramach projektu, choć nieświadomie, pozwoliły przygotować szkołę na prowadzenie nauki zdalnej w czasie pandemii - mówi Joanna Gralak, koordynatorka nagrodzonego projektu.- Cały projekt polegał na tym, aby media społecznościowe i nowoczesne technologie zaadoptować do podstawy programowej. Na początku nie korzystaliśmy w aż tak rozwiniętym stopniu z różnych narzędzi interaktywnych. Dopiero na naszym pierwszym szkoleniu we Florencji, poznaliśmy różnego rodzaju narzędzia, które możemy wykorzystać podczas lekcji. Uczę języka angielskiego. Korzystam z monitora interaktywnego, używam aplikacji, która nazywa się Plickers. Każdy z uczniów może udzielić odpowiedzi pokazując różne obrazki. Inna fantastyczna aplikacja nazywa się HP Reveal, dzięki której, za pomocą telefonu komórkowego ożywiamy obrazki widoczne na stole. Takie lekcje udało mi się zrealizować nawet w klasie drugiej.- Jest to kolejny nasz projekt. To się tak po prostu nie zdarzyło. Moim zdaniem myśmy po prostu na to nie wpadli, tylko wszystko zostało wypracowane - dodaje Wojciech Konarski, dyrektor Szkoła Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi.Z kolei tytuł EDUinspiratora w kategorii „szkolnictwo wyższe" zdobył prof. Marcin Świtoniak z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej z toruńskiego UMK. Laureat jest uczestnikiem trzech wypraw polarnych i autorem 20 programów przedmiotów dotyczących gleboznawstwa i turystyki aktywnej.Konkurs EDUinspiracje wyłania najlepsze i najbardziej inspirujące projekty edukacyjne. W tym roku odbywał się po hasłem „Działam-Upowszechniam-Inspiruję”. W zwycięskim projekcie uczestniczyli: Ada Bielawska, Hanna Ciemny, Anna Smeja-Robak, Katarzyna Fredyk, Andrzej Kowalewski i Joanna Gralak.EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które chętnie dzielą się wiedzą i działają na rzecz lokalnej społeczności.