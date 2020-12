Pieniądze ze sprzedaży obligacji pokryją planowany deficyt majątkowy oraz pozwolą spłacić kredyty i wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych.

Mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.- Ostatnia seria przewidziana jest do wykupu w 2033 roku. Łączny koszt, jaki poniesie miasto do roku 2033, to 15,4 mln zł. W stosunku do planowanych kosztów, osiągnęliśmy oszczędności na poziomie prawie 4,5 miliona złotych.Przeciwnikiem zadłużania miasta byli radni PiS. Mówi Krzysztof Kosiński- Potężna kwota, znowu obciążona pewnie kosztami obsługi. To jest jakaś obłędna droga, która prowadzi donikąd, i to jest gigantyczne zadłużenie, z którym miasto nie będzie sobie w stanie poradzić w kolejnych latach - uważa radny.Obligacje Grudziądz: SZCZEGÓŁY