Ponad sześciokrotną podwyżkę opłat za nowy grób na cmentarzu komunalnym planowały władze miasta. Nad projektem uchwały w tej sprawie mieli dziś (29.12.) głosować radni. Projekt wycofano. Mimo to wzbudził gorącą dyskusję.

Po Nowym Roku opłata za nowy grób na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina miałaby wynosić nie 540 zł, a 3400 zł! Wzrosnąć miały także inne opłaty, m.in. za nienaruszalność grobu czy pozwolenie na postawienie pomnika lub jego remont. Już na początku sesji przewodniczący rady miasta poinformował jednak o skreśleniu projektu uchwały z porządku obrad. O wyjaśnienia poprosił Janusz Dębczyński z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.- Chciałem pana prezydenta spytać, kto próbował zgłosić tak kuriozalny projekt w dobie pandemii koronawirusa. My odbieramy to jako prowokacje, i taki gest Kozakiewicza w stosunku do mieszkańców.Prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski przyznał, że ten projekt wymaga przemyślenia i przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Nie zgodził się jednak, że podwyżki są drastyczne.- Na cmentarzu przy ulicy Chopina nie mamy już miejsc, ale od czasu do czasu pojawia się taka sytuacja, w wyniku ekshumacji, że takie miejsce się pojawia, i dlatego też zasadnym było, żeby te osoby, które życzyłyby sobie skorzystać z takiego miejsca, ponosiły te opłatę. znacznie wyższą.Podwyżki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych zostały więc odłożone w czasie, ale, jak zapowiedział prezydent, są nieuniknione.