Dr Paweł Rajewski zaszczepił się przeciwko koronawirusowi [wideo]

„Ja już po, a Ty?" - pyta na swoim facebookowym profilu dr Paweł Rajewski. Wojewódzki Konsultant ds. Chorób Zakaźnych poddał się dziś (29.12.) szczepieniu przeciwko Covid - 19.

Dr Paweł Rajewski przyjmuje szczepionkę przeciwko koronawirusowi

Zabieg miał miejsce w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, który dołączył tym samym do tzw. szpitali węzłowych, gdzie szczepienia trwają od niedzieli.- Jestem podekscytowany i szczęśliwy - mówi dr Paweł Rajewski. - Absolutnie żadnego bólu, żadnego, póki co, zaczerwienienia i obrzęku. Czuję się rewelacyjnie. Zachęcam do szczepień. Po pierwsze jest to absolutnie bezpieczne i bardzo skuteczne. Jeżeli chcemy wygrać z chorobą i zakończyć tę epidemię, musimy się szczepić, inaczej pandemia będzie trwała jeszcze kilka lat.Dr Rajewski podkreśla, że pierwszy raz w historii zdarzyła się taka sytuacja, że w czasie trwającej pandemii została zsyntetyzowana szczepionka.- I to szczepionka ze skutecznością 95%. Jest to naprawdę ewenement. Dzięki rozwojowi nauki, technologii i medycyny, możemy taki specyfik w dzisiejszym czasie stworzyć i możemy wygrać tę epidemię.