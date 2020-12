Ma być bardziej komfortowo i ekologicznie. Mieszkańcy Torunia w 2023 roku dojadą tramwajem na tzw. osiedle JAR. Jak mówi prezydent Michał Zaleski, to inwestycja bardzo ważna, ale i zarazem symboliczna, sentymentalna.

- Wracamy z torami tramwajowymi na północ naszego miasta. Starsi mieszkańcy Torunia pamiętają linię tramwajową numer 3, od placu NOT - u, w śladzie Szosy Chełmińskiej, z taką przerwą, przesiadką na terenie Wrzosów i dalej biegnącą na Wrzosy. Ta linia tramwajowa na dziesiątki lat wypadła z eksploatacji, nie była użytkowana. Są jeszcze miejsca, gdzie widać stare tory. Wracamy z dużo większym, bardziej rozległym systemem torowisk właśnie w północną część miasta. Konsekwentnie pracujemy nad tym, aby linie tramwajowe obejmowały jeszcze więcej miejsc w mieście. Komunikacja tramwajowa to przecież komunikacja najbardziej przyjazna i użytkownikom, po drugie chroniąca środowisko naturalne - mówił Michał zaleski, prezydent Torunia.Miejski Zakład Komunikacji ogłosił właśnie przetarg na wykonawcę nowej linii. Realizacja projektu pochłonie 400 mln zł, z czego 213 mln to dotacja z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.