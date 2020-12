350 uczniów techników i 150 uczniów zasadniczych szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu „Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II”. Najlepsi otrzymają nawet 5 tysięcy złotych rocznie. Wcześniej Urząd Marszałkowski rozdysponował stypendia wśród ponad tysiąca uzdolnionych uczniów w ramach projektów „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Humaniści na start”.

Projekt stypendialny „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowany jest w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafi do 500 uczniów z 83 szkół w regionie. Pomoc otrzyma 350 uczniów techników oraz 150 uczniów zasadniczych szkół branżowych. Wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie.Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (29 stypendystów), Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (29 stypendystów) oraz Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (26 stypendystów).