W najbliższych dniach zaszczepieni zostaną - jako ci mający kontakt z pacjentami - pracownicy i studenci bydgoskiego Collegium Medicum UMK. Chęć poddania się szczepieniom zgłosiło 2100 studentów i 400 pracowników.

Przygotowują się też nauczyciele akademiccy, którzy mają zostać objęci procedurą w tzw. etapie pierwszym.Kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika miała zaledwie 24h by zgłosić chęć udziału w szczepieniach.– Dostaliśmy tuż przed świętami informację, że możemy rejestrować pracowników. W części toruńskiej zgłosiło się ponad tysiąc osób – mówi dr Ewa Walusiak-Bednarek z Biura Prasowego UMK.W tym gronie zarówno wykładowcy akademiccy, jak i administracja i obsługa uczelni. O poddanie się szczepieniom w specjalnym liście do społeczności akademickiej apelował rektor UMK, prof. Andrzej Sokala.– Jesteśmy instytucją naukową i musimy kierować się tym, co mówią na temat szczepionki naukowcy – dodała dr Ewa Walusiak-Bednarek.Przedstawiciele uniwersytetu nie wiedzą jeszcze kiedy i ile szczepionek otrzymają.