Jak powinniśmy spędzić święta, aby nie zarazić siebie i innych koronawirusem? Jak będą wyglądały szczepienia przeciwko COVID-19? Kiedy się rozpoczną w naszym regionie? To tematy rozmowy z dr. Pawłem Rajewskim, gościem audycji Popołudnie z nami.

Magda Jasińska: 10 tys. szczepionek Pfizera ma się pojawić w Polsce w drugi dzień świąt, czyli tak naprawdę już po świętach będzie można szczepić...



Paweł Rajewski

A pan, panie doktorze, kiedy się zaszczepi?

Proszę powiedzieć, dlaczego jest taki duży opór w środowisku medycznym?

A kto nie może się zaszczepić?



: Co więcej, liczymy na to, że będzie można już szczepić w święta, w drugi dzień świąt. Są na to przygotowane w naszym województwie cztery tak zwane szpitale świąteczne: Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, szpital w Grudziądzu oraz szpital we Włocławku. I te lecznice będą miały to szczęście, że będą mogły swoją kadrę pracowników ochrony zdrowia szczepić jako pierwsi w drugi dzień świąt, a najpóźniej 27 grudnia rano.W pierwszej kolejności, kiedy to tylko będzie możliwe u nas, w szpitalu węzłowym, a przewidywani jesteśmy do szczepień między 28 grudnia a 1 stycznia.Jestem specjalistą chorób zakaźnych. Byłbym zdziwiony, gdyby specjalista chorób zakaźnych nie poddał się szczepieniu. U nas w ośrodku mamy doświadczenie z leczeniemi opieką nad pacjentami z COVID-19, widzimy powikłania po COVID-19, te dramaty, i tą śmiertelność, dlatego cała kadra lekarzy w szpitalu zakaźnym poddaję się szczepieniom, wszyscy są zapisani. W innych ośrodkach nie mogę powiedzieć, czy to są przeciwwskazania, czy pracownicy chcą się szczepić w późniejszym etapie, bo przechorowali. Jeśli jesteśmy ozdrowieńcami, również powinniśmy się zaszczepić, albowiem szczepienie to nie tylko wytwarzanie przeciwciał przeciw koronowirusowi SARS - CoV - 2, ale również nabycie tak zwanej odporności komórkowej.Nie mogą się zaszczepić na pewno osoby poniżej 16 roku życia, nie mogą się zaszczepić kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, jak również osoby, które mają uczulenie, nadwrażliwość na jakikolwiek składnik szczepionki, lub u których po jakichkolwiek szczepionkach wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, wstrząs anafilaktyczny czy obrzęk Quinckego (...).W dalszej części rozmowy o zdrowych, świątecznych spotkaniach, a warto wiedzieć, że 69 proc. badanych Polaków chce się zobaczyć w święta Bożego Narodzenia z rodziną, z którą nie mieszka - wynika z badania zrealizowanego przez psychologów. To cztery razy większy odsetek niż przed Wielkanocą - wtedy z bliskimi planowało zobaczyć się tylko 18 proc. spośród tych samych badanych.Polecamy materiał Magdy Jasińskiej z „Popołudnia z nami".